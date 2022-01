Esta es la canción que Pepe Aguilar l desprecio a Calibre 50 y ahora es un éxito

Por medio de su cuenta de Tiktok el líder de Calibre 50 habló sobre el éxito que representa para él el tema “A la antigüita” pues Edén reveló que él no quería ese tema, motivo por el que se lo ofreció a muchísimos cantantes.

Entre las agrupaciones y solistas a las que les ofreció el éxito del momento fue a la Banda MS y a Pepe Aguilar quien actualmente se arrepiente de no haber grabado dicho éxito.

“Fíjense que a la antigüita, así como les platique la historia del tierno se fue, que no la queríamos esta canción también se la mandé a muchos artistas y cuando digo a muchos artistas son muchos artistas hasta Pepe Aguilar y a mis amigos de la Banda Ms, incluso Pepe Aguilar hacer 3 semanas me decía ‘yyyy me dí cuenta que en las notas de voz me habías mandado a la antiguita’, y es que compañeros así pasa cuando sucede cuando las cosas son pa’ ti, son pa’ ti y cuando no definitivamente no se puede” contó Edén Muñoz