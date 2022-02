No soy todólogo, dice Bedolla; SEE, el indicado para atender conflicto magisterial en Michoacán

Miriam Meza / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla señaló que no es “todologo” para resolver las dudas que tengan los trabajadores de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes han pedido a través del Congreso del Estado su presencia en las mesas de trabajo para solucionar el conflicto magisterial que se vive actualmente en la entidad.

En rueda de prensa, el jefe del ejecutivo fue claro en mencionar que no hace falta su presencia ya que para eso está la Secretaría de Educación y de Gobernación, quienes son los que saben a profundidad sobre los temas que solicitan los integrantes de dicha corriente.

“Esos son temas que tiene que resolver la Secretaría de Educación directamente, porque son los que saben del tema, yo no soy todologo, sí a mí me preguntan todos los trámites que hay en la Secundaría de Educación Pública pues no, me agarran en curva, a parte tienen que resolverlo con la educación pública acompañados con la Secretaría de Gobernación porque luego se tratan temas políticos”

Ramírez Bedolla, mencionó que lo sí puede hacer es fungir como gestor, por lo que logró una mesa tripartita entre la federación, el estado y los sindicatos de trabajadores de educación, por lo que en cuanto la fracción azul y roja acepten, se llevaría a cabo.

“Debo decirles que hay una propuesta y está es para todos los sindicatos de una mesa tripartita con el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y CNTE o magisterio, ahí está la propuesta, ya la secretaria Delfina me dijo que en cuanto acepten los sindicatos podemos reunirnos en esta mesa de trabajo para solucionar lo que tenga solución”

El titular del Ejecutivo, descartó que haya exclusividad por alguna sección magisterial, a pesar de que en días anteriores se reunió con los integrantes de la fracción roja denominada “Poder de Base”

“No hay exclusividad, es con todos, ese es el tema, gobernamos para los michoacanos si llega un normalista solo con sus papeles los tenemos que atender”

Ramírez Bedolla, aseguró que el diálogo es permanente con los sindicatos de trabajadores de la educación, sin embargo, dijo, sus peticiones no son legítimas, por lo que pidió que el plantón afuera de palacio de gobierno se levante.

“Yo les pido que se levanten porque no hay motivos para el plantón… no hay motivo real de incumplimiento, nosotros los que decimos es vamos a sentarnos en una mesa de trabajo para ver los temas y porque no buscar el apoyo de la federación “

Finalmente no aclaró si se utilizará el uso de la fuerza pública para retirar a los maestros de la avenida Madero, quienes colocaron casas de campaña desde el lunes en la noche, las cuales, dijo, según sus reportes están vacías la mayor parte del tiempo.

