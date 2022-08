La influencer Yeri MUA asegura que editaron su INE para hacerla ver mal￼

Grupo Marmor

Una vez más, la joven con más de tres millones de seguidores en sus redes sociales ha dado de que hablar, pues en su cuenta de Facebook acusó a un grupo de trabajadores del INE de “discriminarla por ser bonita”, así lo describió en su video.

Yerí MUA es de la influencer que te estamos hablando y esto dijo en sus redes sociales:

“Se me arruinó mi pinch3 día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta”, dijo en un video.

Y añadió: “O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron“.

Por último dijo que al parecer le pusieron la foto que no le gustaba porque ella les dijo cuál e hicieron lo contrario:

“Me lo hicieron de adrede, porque yo hasta les dije que me gustó la foto en la que salía así y me pusieron la foto en la que salía con el hocico abierto“.

