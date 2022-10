Lista plataforma “Tú taxi” creada por el sector del transporte público en Morelia

Miriam Meza/ Grupo Marmor

A partir de la próxima semana estará disponible la plataforma digital “Tú taxi” creada por el sector del transporte público en Morelia que busca competir con las transnacionales cómo Uber y DiDi.

En entrevista, el secretario general del Bloque Transportista, Arturo Méndez Calderón afirmó que los taxis que varias organizaciones estarán adheridas a esta plataforma que tendrá como principal atractivo precios accesibles para la ciudadanía que irán desde los 30 pesos.

“Estamos para arrancar esa plataforma, de hecho la semana que viene vamos a empezar en el área de centro vamos a empezar a cobrar de a 30 peso y del centro a las periferias será de 50 pesos,vamos a bajar nuestros costos también nosotros ya de más periferias hacía adelante serán precios adicionales”

Asimismo, Méndez Calderón insistió en que es una competencia desleal lo que realizan las plataformas transnacionales ya que no cuentan con los permisos para preste dicho servicio de pasaje, por lo que no bajarán la guardia con las autoridades para exigir que no se les permita la circulación.

“Lo que queremos es que se aplique la ley, no tiene porqué dar un servicio al público una plataforma transnacional, porque la ley marca en el segundo párrafo que una persona no puede explotar las vías de comunicación, si no tiene una concesión autorizada por Gobierno del Estado “

Finalmente, aseguraron que la próxima semana estarán dando a conocer los detalles de esta plataforma.

