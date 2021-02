A cinco meses del asesinato de Jessica Gonzáles, familiares y amigos piden justicia

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- 600 pares de zapatos pintados de rojo fueron colocados frente al Palacio de Gobierno junto a una lona en la que se leía “Mi familia no perdona, mis amigas no perdonan, Morelia no me olvides”, así se pide justicia por el caso de Jessica Gonzáles, la joven educadora que fue asesinada en septiembre del 2020.

Desde muy temprano fueron vistos estos estos artículos en diversos puntos de la ciudad, manifestación por la que se pide se haga justicia ante tan desagradable situación que marcó a la sociedad moreliana.

Si bien el agresor de Jessica ya se encuentra encarcelado aún no se dicta sentencia ante el crimen, y es que en próximos días la Fiscalía General de Michoacán tendrá una audiencia donde se espera

sea resuelto el caso de Jessica.

Durante esta expresión de justicia en el centro de Morelia, ciudadanos se acercaban curiosos por conocer el motivo de los zapatos en la calle, algunos tomaban fotografías, algunos se unían y pedían justicia, mientras otros más simplemente pasaban de lado sin mirar las consignas que ahí se encontraban.