“A mí nadie me ha dado un sólo peso, pero hay iglesia que se levantaron con narcolimosna”: Padre Goyo

Morelia, Mich., 22 de julio de 2020.- Luego de que el sacerdote Gregorio López Gerónimo, el “Padre Goyo”, fue cesado de sus tareas como clérigo en el municipio de Apatzingán por supuestos nexos con el narcotráfico, aseguró que nunca recibió dinero ni trabajó de la mano con células delincuenciales, como otros miembros de la Diócesis de Apatzingán sí lo hicieron y apuntó que dichas faltas tienen que ver con actos de rebeldía ante reglas “idiotas” que sentencia la iglesia católica.

“Que busquen un narco que me haya dado limosna a mí, que lo diga en público, que diga cuánto me dio, eso no es cierto, yo le soy fiel a mis principios, (…) pero yo sé decirle de iglesias que han levantado con narcolimosnas y el obispo ha recibido esas cantidades; a un cura que está en catedral ahorita, le dieron un millón de pesos en su mano”, resaltó.

El Padre Goyo fue suspendido de manera indefinida por parte del Obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, por “faltas repetitivas y graves, dentro y fuera de la diócesis en la administración de sacramentos, faltas graves que han ocasionado serios problemas en la comunidad eclesiástica y que también han sido faltas a la dignidad de los sacramentos”.

Al respecto, Gregorio López, apuntó que dichas faltas tenían que ver con actos de rebeldía ante reglas “idiotas” que sentencia la iglesia católica, así como las acusaciones directas que ha hecho contra los grupos criminales de la zona, la impunidad de las autoridades y actos pederastia en la propia Diócesis de Apatzingán.

“Los narcos le tienen precio a mi cabeza, yo nunca haría algo así, es más bien la idea de que no cumplí con sus reglas canónicas, (…) no importa, el quitar la sotana no significa que mi tarea acaba al contrario, me quitaron el bozal y ahora sí voy a comenzar”, subrayó.

Con su salida indefinida de la iglesia católica, López Gerónimo refirió que comenzará a trabajar con los sectores más desprotegidos de la ciudad de Tierra Caliente, indigentes, miembros de la comunidad LGBTTTQI+, además de que todas la irregularidades que vivió dentro de la Diócesis y que tuvo que callar por “temor de Dios”, se harán públicas próximamente.