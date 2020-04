A Ninel Conde no la dejan ver a su hijo

Morelia, Michoacán.- A través de las redes sociales, la actriz y cantante Ninel Conde ha comentado que su ex esposo, Giovanni Medina, no la deja ver a su hijo desde hace tiempo.

Esto fue lo que mencionó la mexicana en su cuenta Instagram el lunes pasado, al contestarle a una de sus fans quien estaba hablando sobre el amor que se le tiene a los hijos y que no se sabe lo que una madre podría hacer por ellos. Por lo que la famosa comentó:

“Imagínate yo que su padre me lo quitó arbitrariamente hace 18 días, sólo porque ya no quiero volver con él! Y ahora ni siquiera me lo quiere comunicar por teléfono, que porque estoy diciendo lo que me está haciendo y que porque dice tener palancas con autoridades federales”