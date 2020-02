A sus 85 años Lupita sigue practicando natación

Morelia, Michoacán.- “Me he caído, me han operado y de todas formas yo regreso a hacer deporte. Hasta que Dios me dé licencia”, compartió María Guadalupe Moreno Loeza, quien a sus 85 años de edad, es una ferviente nadadora y usuaria de los Complejos Acuáticos de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Bien dicen que para el deporte no hay edad y la “señora Lupita” como se le conoce con cariño entre el personal y usuarios de los complejos acuáticos de Cecufid y el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Cder), es una gran muestra de ello.

“Yo empecé ya tarde a hacer deporte. Es que cuando estaba jovencita me gustaba más hacer el quehacer, pero ya después ya casada, empezamos a ir con las vecinas a escalar el cerro que estaba por Prados Verdes donde vivo y así empezamos mi hermana y yo, con las caminatas, con los paseos, los bailes”, recuerda con gran nostalgia la señora Lupita.

Y sigue: “También me gusta el danzón; nos íbamos a todas partes juntas. ‘Las hermanas Moreno’, así nos decían. Ay esas hermanitas Moreno, qué no tendrán esposo que siempre andan del tingo al tango, nos decían”.

Madre de 6 hijos y con 20 nietos, es el gran orgullo de su familia que dos veces por semana, ve cómo ella sola toma sus dos combis para ir a nadar en horario de 9 a 10 de la mañana.

Su afán por practicar diversas actividades deportivas la llevaron a ella y a su hermana Esperanza-ya fallecida- a un grupo de adultos mayores que trabajaba en el Bosque Cuauhtémoc, ahí fue donde recibió la invitación para nadar en los complejos acuáticos de Cecufid.

“Estaba la maestra Carmelita de Cecufid y ella nos hizo la invitación de ir a nadar. Eso fue hace como 15 años o más. Yo no sabía nadar pero no me da miedo y con mi hermana nos metimos. Mi hermana era diabética y ya al último ya no veía casi nada y yo me adelantaba en la alberca para decirle donde estaba lo hondo. Ella ya falleció hace 5 años pero me quedó eso de nadar y no lo dejo por nada”, explicó con gran ternura.

Aseveró que ni la enfermedad, ni algunas caídas u operaciones que ha sufrido a lo largo de los 15 años que lleva en natación, han hecho que deje esta noble actividad física.

“Para los años que tengo, estoy bien. El deporte me ha ayudado mucho. Me he caído, me han operado y de todas formas yo regreso a hacer deporte. Hasta que Dios me dé licencia”, indicó.

A la señora Lupita le gusta practicar todos los estilos de la natación, aunque reconoció que el de Mariposa se le dificulta un poco: “Me gustan todos los estilos, el de Crol, el de para atrás, el que sí casi no me sale es el del Mariposa, pero de lo demás sí la hago”.

Para ella, la natación no sólo es sinónimo de salud física, sino también mental e incluso, esta actividad le ha dado la oportunidad de entrañar amistades que trascienden con el paso de los años.

“Hice muchas amigas. Algunas están en la alberca de Cecufid conmigo, otras acá en el Venustiano pero siempre nos reunimos y platicamos nuestras cosas de la vida. Nos íbamos a desayunar y convivíamos”, dijo.

Es por todo lo anterior, que la señora Lupita recomienda a chicos y grandes por igual, hacer a un lado el sedentarismo y practicar alguna actividad física: “Yo quisiera decirles a todos que se animen que es muy bueno el deporte, el ejercicio. Está uno mejor de todo, se le quita el estrés y todo”.

Ficha Técnica

Nombre completo: María Guadalupe Moreno Loeza

Fecha de Nacimiento: 15 noviembre 1935

Lugar de Nacimiento: Morelia, Michoacán

Años en natación: 15

Lugar donde nada: Cecufid

Días que nada: 2 a la semana

Nivel: Principiante

Hijos: 6

Nietos: 20

Frases:

“Llevo 15 años en la natación. Me gusta todo lo que hacen en la alberca, claro, lo que pueda hacer. Pero sí la hago”.