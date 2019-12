Abuelita busca compañía para Navidad y la atacan en redes

Daniel Castañón / Grupo Marmor

EU, 23 de Diciembre del 2019.- Una mujer de la tercera edad de Oklahoma en Estados Unidos, público en su cuenta de la red social Craiglist el 11 de diciembre que se encontraba sola y quería festejar la navidad en familia. Anunciándose como una abuela que cocinaría y llevaría regalos a los pequeñines, fue atacada por varios usuarios cuestionando su buena fe de cenar en compañía con una familia para no estar sola.

“¿Alguien necesita una abuela para Navidad? No tengo a nadie y realmente me gustaría ser parte de una familia. Puedo cocinar y cocinaré la cena. ¡Llevaré comida y regalos para los niños! No tengo a nadie y me duele mucho. Déjame ser parte de tu familia” escribió en su red social la abuelita de Oklahoma.

Debido a los ataques recibidos por usuarios, la abuelita de Oklahoma eliminó su publicación pero no son antes escribirles a sus atacantes

“Gracias por la dosis extra de dolor“, pero antes de ser eliminada la publicación, el usuario Carson Carlock tomó captura de pantalla de la publicación y decidió compartir para localizar a la abuelita de Oklahoma escribiendo:

“Solo quiero que sepas que no estás sola. Si tienes ganas de ser parte de una familia, por favor comunícate”.

Gracias a qué la publicacion se viralizó, Carson logró dar con la abuelita de Oklahoma y escribió en su cuenta de Facebook:

“Carrie es la más adorable y amable persona, desearía poder compartir con ustedes más acerca de ella pero me pidió mantener las cosas en privado”.