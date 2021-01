Abuso de la vacuna Covid-19

Christián Gutiérrez.

Actores políticos del MORENA están haciendo uso electoral de la vacuna contra la Covid-19, lo cual los retrata como políticos alejados de toda ética.

Con frecuencia, los partidos políticos lucran con la pobreza, el analfabetismo o la vulnerabilidad de millones de mexicanos, pero eso no tiene porque continuar.

Ahora se vino la pandemia del SARS-Cov2, y políticos del MORENA no han sabido en dónde meter la cara de tantos errores que exponen inclusive, la vida de las personas.

¿Quiere ejemplos? Ok. Las incongruencias del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de Hugo López Gatell, que “piden” a la población ponerse cubrebocas, pero ellos no lo usan, salvo que estén en escenarios ajenos, o en escenarios que les puedan generar “malas notas periodísticas”.

Así actúan en el plano nacional, pero lo hacen igual acá en Michoacán, a pesar de que repiten una y otra vez que ellos “no son iguales a los otros”.

¿Más ejemplos? Claro. Dos actores políticos del MORENA, usan el tema de la vacuna y abusan del poder. Me refiero al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco y al Diputado local del MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla.

Basta con ver las redes sociales del profesor Raúl Morón, para darse cuenta como en su narrativa hace uso personalizado de su marca política, aprovechándose de un programa de salud del Gobierno federal. El profesor será el candidato a Gobernador de Michoacán por el MORENA y es indignante que trate de reforzar su imagen usando la salud vulnerable física y mental de millones de michoacanos que se encuentran cansados y temerosos de perder la vida en estos momentos.

Desde luego, esto también se entiende en un marco especial: Andrés López Obrador es el gobernante de México, evaluado en el penúltimo lugar por su manejo de la pandemia, de acuerdo a la más reciente encuesta de México Elige.

¿Qué están buscando entonces? Levantar; mejorar su imagen y reputación públicas.

¿Y qué decir del Diputado Alfredo Ramírez Bedolla? En un spot de YouTube, Ramírez Bedolla -que aspira a ser Alcalde de Morelia- dice lo siguiente en su discurso:

“Comenzará la vacuna del Covid en nuestro Estado, gracias a que el gobierno del Presidente López Obrador invirtió 32 mil millones de pesos para comprar 120 millones de dosis y vacunar a toda la población en general, sin costo, universal, para todos y para todas […]”.

¿Qué debe saber usted que lee esto?

a) El Diputado podrá agradecer a su jefe; pero los mexicanos que no militamos en el MORENA o no tenemos preferencias partidistas, no tenemos porqué dar las gracias. Solo nos están dando lo que nos corresponde: un derecho constitucional; me refiero, al derecho a la salud, consagrado en el Artículo 4° constitucional, que por cierto es y debe ser universal y gratuito. Debe ser para todas y todos.

b) El podrá agradecer a su jefe “que haya” invertido 32 mil millones de pesos; pero millones de mexicanos no tenemos porqué agradecer que se disponga de nuestro propio dinero -recursos públicos-, para garantizarnos nuestro derecho fundamental a la salud. Si lo pagan con nuestro dinero, no nos están regalando nada.

c) El podrá agradecer a su jefe que haya comprado 120 millones de dosis; pero hay que saber que son insuficientes. Tan solo somos 128 millones de mexicanos y las vacunas actuales se aplican en dos dosis por persona, por lo tanto, lo que dice el Diputado que se compró, no alcanzará ni para la mitad de la población.

Ahora bien, es interesante observar lo que arroja la encuesta más reciente de INDES (noviembre 2020), en donde se mide a los aspirantes a la Alcaldía de Morelia, para conocer un poco más del Diputado Ramírez Bedolla.

En intención del voto en Morelia, el MORENA aparece con un 22%, y cuando se le agrega el nombre Alfredo Ramírez Bedolla, se desploma a 8%. ¿Qué significa? Que en lugar de sumar el Diputado, le resta a la marca política MORENA Michoacán.

Después de saber esto, puedo entender por qué desea montarse en la vacuna contra la Covid-19.

En esta ocasión hablo de estos dos actores políticos del MORENA, pero debemos estar atentos para exigir que no vaya hacer algo así el Gobernador de Michoacán, los legisladores o las autoridades de los ayuntamientos michoacanos.

Los gobernantes del MORENA, no nos están trayendo nada que no sea nuestro derecho constitucional y además, lo están pagando con nuestros impuestos; es nuestro dinero.

¿Cree usted que estén saludando con sombrero ajeno?

* El autor es consultor, estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.

