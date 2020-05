Acusaciones de corrupción a Ana Guevara son por rivalidad política, señala AMLO

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que las acusaciones hacia la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por presunta corrupción se debe por rivalidad política.

Tras lo anterior, el mandatario aseguró que en su gobierno no se permite la corrupción y no hay impunidad, por lo que la Secretaría de la Función Pública ya está llevando a cabo la investigación, aunque pidió no hacer juicios sumarios.

“Lo que corresponde a Ana, igual, se investiga. No se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas porque, si no, afectamos a las personas”, aseguró López Obrador.

Agregó: “Entonces, si actuamos con responsabilidad… Eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investiga, pero sí tomar en cuenta eso, que va a haber cada vez más denuncia con esos fines, con esos propósitos”.

Asimismo. López Obrador apuntó que hasta el momento, no ha recibido ninguna investigación que compruebe que Ana Guevara cometió actos de corrupción al frente de la Conade:

“Sí, se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la secretaria de la Función Pública ni Santiago Nieto me ha llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llevaran un expediente… Es más, no necesitan llevarme el expediente, ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es: Denuncia a la fiscalía”.

Con información de agencias