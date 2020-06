Advierten los Rolling Stones con demandar a Trump si sigue utilizando sus canciones

Morelia, Michoacán.- Los Rolling Stones le han advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no utilice sus canciones en sus mítines y que, si sigue haciéndolo, tendrá que enfrentarse a acciones legales.

Este anuncio lo dio a conocer en un comunicado por la prensa norteamericana, dice que ha puesto ya el asunto en manos de su equipo legal y que están en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, BMI, para que no continúe el uso no autorizado por parte de Trump de la canciones de Rolling Stones.

Y es que en una campaña que realizó el mandatario estadounidesne utilizó la canción “You Can’t Always Get What You Want” en su último mitin de Tulsa, en Oklahoma, cabe mencionar que no es la primera vez el Trump utiliza una canción de esta conocida banda ya que lo hizo una primera vez en un mitin de 2016.