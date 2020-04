Al menos 40 hoteles en Morelia han cerrados sus puertas de manera temporal por el Covid-19

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 08 de abril de 2020.- Al menos el 50 por ciento de los hoteles agremiados a la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelia, han cerrado sus puertas de manera temporal, debido al periodo de contingencia sanitaria, reconoció la presidenta de la Asociación, Judith Mora Rodríguez.

En entrevista con Grupo Marmor, la líder empresarial detalló que debido al periodo de aislamiento social alrededor de 40 de los 82 hoteles cerraron sus puertas de manera temporal, entre ellos el Hotel Alameda, Virrey de Mendoza, Casa Grande, Soledad, Cantera, Casino, Casa Madero, Best Western, entre otros.

Detalló que, los apoyos económicos ofrecidos por el gobierno del estado, no son útiles para los empresarios hoteleros, ya que eso significa un adeudo a pagar en los próximos meses.

“Los apoyos económicos son préstamos con tasas diferenciales, estamos valorando tomar acciones con cada uno de nuestros equipo de trabajo, para evitar despidos, (…) ¿cómo vamos a salir de esta? No lo sabemos”, dijo la empresaria.

Con respecto a posibles despidos de personal, Mora Rodríguez, señaló que no habrá despidos a la plantilla laboral de base, no obstante, cada hotelero tomará las medidas pertinentes con su personal para evitar despidos, como bajar los sueldos de su personal o descansos intermitentes.

Asimismo, la mujer empresaria se mostró inconforme con el mensaje dado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo “El presidente no nos dio ningún apoyo, no nos dio ninguna esperanza necesitamos un presidente para todos los mexicanos, (…) muchas empresas ya no se van a levantar luego de esto, después de tres meses no será viable”.