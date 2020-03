Alexa Moreno recibe medalla al Mérito Deportivo 2019

Ciudad de México.- Este jueves, la gimnasta Alexa Moreno recibió la medalla al Mérito Deportivo 2019 de la Cámara de Diputados.

El pleno de la Cámara de Diputados fue el lugar en el que se entregó el galardón a Alexa Moreno, quién mostró satisfecha por se reconocida como mujer.

“He visto muchos casos de compañeras que han querido no solo practicar gimnasia artística, sino rítmica o de trampolín, y en Baja California no hay muchos gimnasios que permitan que puedan explotar sus habilidades. Es triste que no puedan desarrollar sus habilidades”, señaló.

Asimismo la jóven agradeció el apoyo de entidades públicas y privadas en su carrera en lo que describió como “un camino difícil”.

“Quiero agradecer a quienes me han estado apoyando. Tengo muchas personas detrás de mí y lo he dicho, este premio no solo es mío, es para un conjunto de personas: mi familia, que ha sido la mayor razón por la que he salido adelante, mis entrenadores, mis compañeras”, apuntó.

Cabe mencionar que, Moreno, consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en octubre pasado, es la única atleta mexicana que ha ganado una presea en los mundiales de Gimnasia, cuando consiguió el bronce en la prueba de salto de caballo en Doha, Qatar, en 2018.