Amagan con quemar hospital habilitado para atender pacientes con Covid-19

En medio de la contingencia por Covid-19, pobladores del municipio de Axochiapan se oponen a que el hospital general “Dr. Angel Ventura Neri”, que pertenece a esa zona, sea habilitado para atender a pacientes con coronavirus y amenazan con “quemarlo”.

Lo anterior, luego que autoridades de salud anunciaran que dicho nosocomio estaría disponible “al 100 por ciento” junto con algunas áreas de otros dos hospitales para enfrentar esta contingencia.

La noticia preocupó a la población, por lo que decidieron encarar a los directivos del hospital, situado en la calle Prolongacion Zaragoza esquina con Francisco Cazales de la colonia Progreso.

“No nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder las cosas, pues hagan lo que quieran pero no van a traer gente (contagiada) porque entonces sí va a haber bronca… ¡Lo quemamos, eh!”, dijo uno de los habitantes frente a personal médico, según se puede ver en un video que circula en redes sociales.

“Escúchelo bien: ¡lo quemamos!”, “Quemamos el pinche hospital y que no haya hospital”, “yo me encargo de quemarlo”, “le aventamos bombas molotov y vamos a ver si no se salen” y “ya no nos va a servir este hospital”.

Los inconformes argumentan que el hospital normalmente no tiene la capacidad para atender a la población y presenta escasez de medicamentos.

Axochipan es uno de los municipios donde la población, en distintas ocasiones, ha tomado justicia por su propia mano con intentos de linchamiento o linchamientos consumados (como ocurrió a principios de abril del 2017 con un hombre que presuntamente intentó secuestrar a un habitante).

