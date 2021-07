Amenaza Soto salida del GPPRD ante su destitución como Coordinador

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Antonio Soto Sánchez, quien fuera Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), amenazó con una posible salida de la bancada perredista en el Congreso de Michoacán, luego de su destitución como coordinador ante la firma de cuatro de sus seis compañeros.

En rueda de prensa, el perredista calificó el hecho como “golpista” y exigió una explicación de un aparente albazo legislativo:

“Es un hecho de actitud golpista porque como no hay procedimientos en el PRD, no hay algún método para renombrar a los coordinadores (…) Yo requiero una explicación y dije que lo menos que tenía que hacer es no permitir que cometan conmigo esa descortesía y deslealtad política, y no puedo permanecer en un grupo parlamentario con actitud de esta naturaleza”.

Toño Soto sospecha que no es requerido por el PRD para la negociación y nombramiento de varios puestos públicos como lo son magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Administrativo, de tres consejeros del IMAIP y contralores, ombudsperson en la CEDH.

“Mis sospechas crecen terriblemente, faltan esos nombramientos, puede ser que haya negociaciones de las cuales yo no formo parte y nunca quisieron que formaran (…) Yo no quiero formar parte de una negociación donde haya un reparto entre grupos parlamentarios de los espacios, puestos y hasta chambas”.

El documento para la renovación de la Coordinación del GPPRD fue firmado por Araceli Saucedo, Octavio Ocampo, Custodio Virrueta y Norberto Martínez, este último elegido para ser el próximo coordinador de la bancada.