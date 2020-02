AMLO a favor de las mujeres, pide que los opositores no se disfracen de feministas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el día de hoy en su conferencia matutina que está a favor del paro feminista que se hará el próximo 9 de marzo. Pues afirma que su gobierno no será ni es “un gobierno machista, hay igualdad”.

También pidió a los opositores y a otros movimientos que no intenten difamar a las participantes en este acto pacifico, ya que se sabe que varias personas se disfrazan de feministas para causar revueltas. Y que si quieren causar algo, que hagan sus propios movimientos.

“Lo único que planteamos es no a la violencia, nada más, eso es lo único y no a la manipulación, no al oportunismo, si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, por qué meterse a un movimiento legítimo, a agarrar banderas porque están en contra de nosotros; mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional