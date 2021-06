Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador señaló que no va a participar en la consulta popular para que la población decida si se debe o no juzgar a los ex presidentes y a otros ex funcionarios.

Durante la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, reiteró que su postura es en contra de iniciar algún proceso judicial contra sus antecesores, pero dejó en claro que será la gente la que decida porque es importante impulsar la democracia participativa más allá de los procesos electorales para elegir gobernantes y representantes en el poder legislativo.

“Adelanto mi postura, yo de manera pública sostuve que no iba a participar y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y que hacia adelante como ha venido sucediendo no se permita la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, el pueblo el que va a decidir, no es el Presidente, vamos a ser todos”, aclaró.

“Yo voy a fijar mi postura que va en el sentido de lo que acabo de exponer, de lo que dije cuando tomé posesión del cargo. De todas maneras, para que la gente sepa, ni modo que los medios difundan que va a haber una consulta con estos propósitos”, añadió.