Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, mencionó que no hay vuelta atrás con el proyecto de comenzar el siguiente ciclo escolar el 30 de agosto presencialmente, aunque señaló que las clases presenciales no serán obligatorias.

“Ahora, vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza: se abren las escuelas, se regresa a clases ¿No quieren que sus hijos vayan a la escuela?, pues no los manden, somos libres, pero sí tenemos que pensar en la importancia de la educación, no podemos continuar así, hay que regresar a clases y hay que ver que se proteja a los niños”, dijo.

Mencionó que, en varios países, en Estados Unidos, y en naciones de Europa los menores ya volvieron a las aulas, por lo que se preguntó: ¿por qué nosotros no?

Está demostrado, añadió, la protección que da el biológico, en particular ante esta nueva ola de contagios, especialmente a jóvenes, aunque en los menores – aseguró- hay pocos fallecidos.

“Fallecen pocos jóvenes, niños, comparado con adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas”.

Refrendó el compromiso de vacunar a más tardar en octubre, cuando menos con una dosis a todos los mexicanos mayores de 18 años.

“Y esto nos va proteger mucho, y en el caso de menores de 18 estamos viendo qué recomendaciones se dan en organismos internacionales de salud, porque los laboratorios están presionando porque ellos quisieran tercera, cuarta y quinta dosis, estarnos pinchando, jeringando. Pero queremos seguir con nuestro plan que nos está dando resultado”, expresó.

En Sinaloa vamos a apoyar para que se termine lo más pronto posible con la vacunación”, indicó.

“Nada por la fuerza, es voluntario, pero sí necesitamos regresar a clases porque tenemos que reponer lo perdido, llevamos ya mucho tiempo con las escuelas cerradas y se está causando daño a la educación, a los niños, y también afecta a las madres y padres de familia y se requiere regresar a las escuelas y clases presenciales. La escuela es el segundo hogar y no hay nada que sustituya, las clases a distancia ayuda, pero no es lo mismo”.

“Los opositores siempre van a decir no, esos ‘no vuelven en sí’, ‘vuelven en no’. Pero hay que pensar que con protocolos sanitarios podemos regresar a finales de agosto.

Admitió que algunas escuelas podrían estar en mal estado por el tiempo que llevan cerradas.

“Pues hay que limpiarlas, hay que participar todos. No es un asunto politiquero, no es para que, a ver, los legisladores, queriendo quedar bien, de gana gracia, digan no a las clases porque la gente por falta de información y por la manipulación tan grande de los medios de información pues están con la idea de que no van a regresar a clases, pues no, eso no es correcto”.

Si hay un contagio, agregó, pues a cuidar al niño, que no haya contagio en toda la escuela, eso no sucede, y ver la experiencia en otros países, y no ha habido problemas graves por el regreso a clases y han regresado a clases en Estados Unidos, en los países de Europa, en todos lados, ¿y por qué nosotros no?

“México no está en los primeros países con mayor gravedad por la pandemia, lo que pasa es que no son buenas las comparaciones, pero en América, en fallecimientos, México está en el sexto lugar, así, en general, en fallecimientos por habitante, y en vacunación estamos en segundo lugar en América”, dijo.