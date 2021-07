Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no presentará una denuncia penal luego de que se reveló que él, su esposa, hijos, su médico y su círculo cercano fueron espiados por medio del software “Pegasus” durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI).

“Si me pongo ahora a presentar denuncias pues no termino, hay que saber que todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo… no voy a hacer ninguna denuncia”.

Durante la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo mandó a que se revise si existe el contrato con la firma israelí NSO Group, y si está vigente cancelarlo, pero también pidió conocer quién pagó por el software espía, de dónde salió el dinero y quién lo ordenó.

“Si existe el contacto hay que cancelarlo, pero haremos la revisión, y de lo que no tengo duda es que nosotros no espiamos a nadie”.

“Ahora se dio a conocer que se contrataba a una empresa israelí (por medio de) Pegasus para espiar y esto se sabe, pero en la llamada sociedad política, pero yo quiero que lo sepa todo el pueblo que se destinaba dinero del Presupuesto para contratase servicios de espionaje.

“Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no solo la persona que era el blanco sino todo su entorno. ahora se da conocer qué espiaban a mi esposa, hijos, hasta el cardiólogo que me atiende, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial, se convierte en una noticia mundial, porque esto se hacía en otros países”.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, no desde antes desde la Dirección Federal de Seguridad –que dirigió Miguel Nazar Haro. Era director del Instituto Nacional Indigenista y este policía político me espiaba 1978 1979, desde hace 43 años, imagínense si voy a presentar denuncias por eso”.