AMLO anuncia que hoy se realizará la prueba de Covid-19

Morelia, Michoacán.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, informó que la tarde de este lunes se realizará la prueba de COVID-19, para poder viajar a Estados Unidos.

“Sí, me voy a hacer la prueba el día de hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, les informo”, dio a conocer López Obrador durante su conferencia mañanera.

Sin embargo, dijo, “no tengo ningún síntoma; no tengo tos seca, no tengo calentura, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas”.

Señaló que anteriormente no se había realizado la prueba de coronavirus porque, precisamente, no ha tenido síntomas, pero ahora que saldrá por primera vez del país como presidente de México sí se la realizará, porque no pueda viajar enfermo.

“Ahora que voy a salir, me voy a hacer la prueba, porque no puedo ir enfermo”, agregó.

Además, si en Estados Unidos es necesario que se realice otra prueba, apuntó, está dispuesto a hacerlo.

