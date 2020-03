AMLO descarta toque de queda y cierre de fronteras por coronavirus

Ciudad de México.- Ante la pandemia global de coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descartó el cierre de fronteras así como toque de queda, medidas que han implementado en otros países.

“(Toque de queda) no, eso es otra cosa, no al autoritarismo, no a la discriminación, el clasismo, el racismo, qué hacemos nosotros, imagínense con toques de queda, yo respeto la decisión que se toma en otros países, pero nosotros no necesitamos eso, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Tras explicar que el Plan DN-III que se implementaría en México por la pandemia del coronavirus, consistiría en “desplegar todo el conocimiento que tienen médicos militares y enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles, donde ellos puedan apoyar con todo su equipo e instalaciones con fines sanitarios”.

Además, dijo que si se necesita decretar el aislamiento de la población, él llamaría a la gente desde Palacio Nacional a permanecer en sus casas.