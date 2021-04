Ciudad de México.- La resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán es un “atentado a la democracia” y una expresión de fobia, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será quien tendrá la última palabra, por lo pronto sugirió a los magistrados realizar una encuesta telefónica para saber si los ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas aparezcan en la boleta.

“Estoy seguro que la gente va a decir: ‘que participen’, aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar; en la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra”, compartió.

Mandó llamar a las partes a serenarse y esperar la decisión del Tribunal, aunque de entrada recordó que el proyecto, con base en el cual se ordenó al INE una nueva evaluación de los casos, no consideraba cancelar las candidaturas.

“Yo incluso leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar, ese es el espíritu de la resolución. Entonces, lo que hizo el consejo (del INE) ayer es no tomar en cuenta esa recomendación”, remarcó.

Entonces, preguntó, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?, ¿por qué no se le deja a la gente de Michoacán, a los de Guerrero que decidan?

“Si son malos ciudadanos, ¿qué?, ¿no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?”

Por tanto, subrayó el mandatario, la eventual cancelación de esa posibilidad sería un hecho inédito en momentos en que el país da “los primeros pasos” para establecer una auténtica democracia.

“¿Y vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, sostuvo.

En la víspera anticipó que enviará una iniciativa de reforma electoral, incluida la integración del INE.