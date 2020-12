AMLO exhorta a ciudadanos actuar con responsabilidad ante fiestas decembrinas

Ciudad de México.- En un mensaje emitido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a la ciudadanía en especial a los habitantes de la Ciudad de México,actuar con responsabilidad para evitar contagios por Covid-19. En ese sentido anunció que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda.

“Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del Año Nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos, actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de Covid-19 sigue dañando, causando estrago y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos”, refirió.

“El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sustento: prohibido prohibir. Creo más en la libertad y el convencimiento que en la imposición, además me costa que el pueblo de México es responsable, educado”, agregó.

El mandatario mexicano, aseveró que mientras no se cuenta con una vacuna lo más eficaz es cuidarse cada uno.

Con información de medios