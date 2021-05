Ciudad de México.- El gobierno federal se mantiene abierto a la pronta llegada de observadores electorales pero “desde luego no vamos a permitir intromisión ni injerencia que afecte nuestra soberanía, lo saben la OEA, la ONU y en todos lados”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras establecer que sobre su administración recae una campaña mediática comparable con la que derrocó a Francisco I. Madero, “¡No van a poder! Y garantizó que no se limitará la participación de los “conservadores golpistas; no habrá ninguna medida coercitiva, vamos a que las diferencias se puedan dirimir, se resuelvan por la vía electoral”.

Como ha manifestado e insistiendo en los días recientes, acusó que integrantes del consejo asesor de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad –organización privada promovida por el empresario Claudio X. González–, Alejandro Junco, Héctor Aguilar Camín, Santiago Creel, María Amparo Casar (empleada de Creel en la Secretaría de Gobernación) entre otros, además de Diego Fernández de Cevallos, Federico Reyes Heroles, están financiados por la embajada de Estados Unidos en México y exigió al gobierno estadunidense cesar los subsidios.

Durante su conferencia mañanera, un reportero dio a conocer un audio en el que se escucha al promotor de esa organización alentar a la derrota de Morena en el Congreso.

Y también se mostró una fotografía de Claudio X. González, los dirigentes del PRI, PAN y PRD, junto a Gustavo de Hoyos, cuando se materializó el movimiento llamado Va por México.

Así, el tabasqueño habló con claridad en torno a la observación electoral extranjera, la cual será permitida; sin embargo, “no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano. No hay nada que temer, vamos a estar pendientes de que no haya compra de votos, que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros”.