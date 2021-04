Ciudad de México.- Tras confirmar que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón fue un “golpe a la incipiente democracia mexicana” y un exceso, Andrés Manuel López Obrador mandó llamar a la población de Guerrero y Michoacán a acatar la decisión, sustituir a los candidatos y no caer en la provocación, pero a la vez no desmoralizarse “a pesar del agravio”.

De manera seria, mandó un mensaje previamente preparado ya que, expresó, sabía que le preguntarían al respecto de estos casos durante su conferencia de prensa de ayer, en donde manifestó que en esto hay una paradoja porque se podría pensar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF existen para garantizar la democracia, pero “aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia”.

Ante la población de las dos entidades exhortó a “que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación”.

Señala que no hay justificación ante la decisión tomada de cancelar ambas candidaturas con el argumento de no comprobar ingresos de 14 mil pesos, en el caso de Morón, y de 19 mil en el de Salgado, recordó que, pese a denunciar un rebase de tope de gastos de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, no sólo no fue penalizado, sino que en su lugar se impuso una sanción a la coalición que encabezó él en 2012.

“¿Qué? ¿No eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección de 2012? Que no se me va a olvidar”, resaltó a la par que lamentó que con todo y las acusaciones de sobornos a la candidatura priísta por parte de empresas extranjeras, no se investigó sino hasta la presente administración.

“A ver qué van a decir ahora los seudodemócratas, intelectuales orgánicos, sobre este asunto. ¿Van a salir como era antes a decir que la ley es la ley? Cuando dicen eso me volteo y ando buscando al tonto que lo crea”.

Tras cuestionar si con dichos elementos no había otra forma de emitir la sanción, insistió en que los consejeros del INE y magistrados “conspiran contra la democracia”. A pesar de ello, llamó a “dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad, nada de confrontación, no caer en la trampa de la provocación”.