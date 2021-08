Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador mencionó que, la iniciativa de reforma electoral, la cual será presentada, incluirá una “renovación tajante” de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Cambio completo de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud”, afirmó durante su conferencia matutina de este lunes desde el Palacio Nacional.

El mandatario nacional aseveró que, los consejeros y los magistrados electorales no están a la altura de las circunstancias, no son demócratas y no respetan la voluntad del pueblo.

“Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país. Nosotros tenemos este compromiso, si luchamos durante años para hacer valer la democracia cómo es que llegamos y dejamos lo mismo”, señaló.

“Como es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es el Poder Judicial, no es el Poder Judicial, cuando se generó la polémica quedó claro, a mí me explicaron de que no tienen que ver los ministros, no tienen que ver el Poder Judicial, creo que ni al Consejo de la Judicatura.

“Los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen de semejanza de sus intereses, entonces son completamente autónomos, independientes como pueden hacer lo que quieran, no dependen del Poder Judicial en estricto sentido, en la formalidad si, entonces hay que cambiar”, declaró.