Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, propuso a los partidos políticos crear una lista con los nombres de los candidatos que participarán en el proceso electoral a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se revise si tienen alguna investigación abierta en su contra.

Durante la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario señaló que las personas que tienen antecedentes penales no deben ser candidatos, inclusive, recordó que cuando se registran deben entregar una carta de no antecedentes.

“Sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que, una vez que tengan los candidatos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista, para ver si no están ahí en expedientes”, incluyó.

“Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo a favor de la democracia, pero que no estén pensando que es pura faramalla, tenemos que hacer valer la democracia y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie se va a sentir absoluto”, enfatizó.

“Se metieron los gobiernos, tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Aun cuando el Congreso Local es donde se revisa y autoriza la cuenta pública, el gobernador no intervino y no tuvo su partido mayoría, no ha tenido problema, pero se lo reconocí, las otras elecciones se metieron los gobernadores. Pero ya eso no va a volver a suceder”, culminó.