AMLO se concede derecho de picaporte, se niega a recibir a dos gobernadores

Ciudad de México.– En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la paz es fruto de la justicia.

Y al concluir la habitual comparecencia ante los reporteros, insistió en que recibirá en Palacio Nacional a casi todos los gobernadores de oposición, pero se concedió el derecho de picaporte: al de Tamaulipas, no, “vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle”; y al de Michoacán, Silvano Aureoles, tampoco, “porque hay mucha politización y yo no quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculo; hay que cuidar la investidura”.

En la comparecencia, abundante en temas y frases, el mandatario se refirió con dureza a gobiernos anteriores: “ellos no fueron un buen ejemplo, porque actuaron también como delincuentes. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo”.