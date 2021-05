México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la compra de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, afirmando que la operación de casi 600 millones de dólares “lo tiene lo que le sigue de contento”, ya que servirá para que en el 2023 el país deje de comprar gasolinas al extranjero, y se evite el alza en el costo de los combustibles.

El mandatario aseveró que la inversión de México en esta compra se recuperará en “dos o tres años”, aun cuando el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, advirtió que la refinería Deer Park tiene una deuda de 980 millones de dólares, sin embargo a pesar de las críticas de sus adversarios el mandatario sostuvo que la adquisición cuenta con todo su respaldo, porque el petróleo aún es un gran negocio en el mundo y también para México.

“Acerca de si fue una buena compra o mala compra, sobre la utilidad, ya se dijo que Shell no quería vender esta planta, no hay pérdidas, no hay pérdidas, no existen pérdidas; el petróleo es el mejor negocio del mundo, había pérdidas cuando había corrupción”, declaró ante los medios de información.

Agregó que como existen finanzas sanas en el país y les falló el pronóstico a sus adversarios de que “nos iba a ir muy mal por la pandemia en materia económica”, de los 47 mil millones de pesos que se tenían en reservas, 30 mil millones de ellos se fueron a Banobras y de ahí, esos recursos se entregarán a Petróleos Mexicanos para pagar la operación de compra de Deer Park.

López Obrador señaló que el plan de su gobierno es llegar al 2023 procesando un millón 200 mil barriles diarios para lograr la autosuficiencia en algunos petrolíferos, “Queremos llegar a procesar en el 2023, un millón 200 mil barriles diarios.”

“Es muy buena noticia, la verdad, estoy lo que le sigue de contento porque es todo un desafío y aquí nos va a tocar a todos constatar porque estoy optimista de que en el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diésel y vamos a ser autosuficientes y vamos a constatar que no van a aumentar los precios de los combustibles”, agregó el mandatario.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, en todos los años de la refinería Deer Park, Shell logró ganancias por la operación de esta planta y las reinvirtió en su mejor funcionamiento.

Destacó que sólo en el año 2020 por la pandemia, las ganancias no fueron como las acostumbradas y es entendible que haya sido así porque solo la industria de alimentos y farmacéuticas seguramente tuvieron ganancias el año pasado.

Finalmente, dijo que las negociaciones para adquirir Deer Park iniciaron en el segundo semestre del 2020 cuando se anunció por parte de Shell que vendería las plantas que consideraba no estratégicas y dentro de las cuales no se contemplaba a Deer Park.