Angélica Rivera y el Güero Castro juntos de vacaciones

Morelia, Michoacán (DejaTver).- Angélica Rivera se reencuentra con su ex y da un paseo en familia. La ex primera dama, no parece tener problemas en convivir con su ex pareja, por lo que ha salido tanto con él como con sus tres hijas, quienes felices de tener a todos los miembros reunidos, lo han compartido con sus seguidores.

A pesar de que Angélica Rivera se mantiene alejada de la polémica y del ojo público, su popularidad no ha disminuido y a través de las publicaciones de sus hijas es que se tienen algunos detalles íntimos de la actriz, así como por menores de su vida, es por eso que nuevamente ha sorprendido al reencontrarse con su expareja.

No es la primera vez que Angélica Rivera y el Güero Castro comparten algunos momentos juntos, ya que el propio productor, luego de ser captado con ‘la Gaviota’ en un restaurante, hace algún tiempo, ha declarado que ambos llevan una buena amistad por el bien de sus tres hijas por lo que verlos juntos no es sorpresa.

Hace unos días a través de su cuenta oficial de instagram, la hija mayor de Angélica Rivera, Sofía Castro, compartió una fotografía en la que aparece junto con sus hermanas al lado de una alberca, lo que causó sensación, además agradeció que la fotografía la tomara su padre el Güero Castro.

Y recientemente Sofía Castro también ha compartido entre sus historias algunos momentos en familia en los que tanto sus dos hermanas Fernanda y Regina al igual que Angélica Rivera y el Güero Castro aparecen en un paseo en auto, por lo que la hija mayor de la actriz presume muy contenta la unión de su familia.