¿Ansiedad de estar en casa? Recomendaciones para sobrellevar el encierro

Paola Mendoza/Grupo Marmor

Morelia, Mich., 01 de abril de 2020.- Ante el periodo de contingencia por el Covid-19, hay quienes no sobrellevan tan bien el estar encerrados en casa; el estrés y la ansiedad aguada son las principales afectaciones a la salud mental, aseguró la psicóloga Celia Zenteno Ruiz.

En entrevista para Grupo Marmor, la licenciada en Psicología, señaló que muchos de sus pacientes han acudido a ella por cuadros de ansiedad aguda, con sudoración, palpitaciones y otros padecimientos físicos.

“La gente no está acostumbrada a permanecer tanto tiempo en sus hogares, (…) los adultos mayores sobre todo, no están acostumbrados a convivir tanto con sus familias, a no salir o no ver a otros familiares“, acotó.

Ante ello, Zenteno Ruiz, recomendó a las familias realizar planes de actividades semanales, donde se especifiquen horarios y tareas a hacer cada día, así como tener un plan alimenticio que sea benéfico para toda la familia.

Además, exhortó a la población a no caer en la sobre información, ya que el estar tan al pendiente de las noticias sobre el virus, solo genera más ansiedad y en algunos casos hasta miedo.