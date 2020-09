Ante falta de apoyo, entregan equipo a tricampeona nacional de Paratenis de Mesa

Cesar Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 08 de septiembre del 2020.- Ante la falta de apoyos económicos por parte del gobierno estatal y la necesidad de materiales para su entrenamiento, la Asociación Civil “Transformación para el Progreso” hizo la entrega de raquetas y una mesa de tenis profesional a la deportista michoacana, Karla Yunuen Ruiz Centeno.

Originaria de la Tierra Caliente de Michoacán, por tres años consecutivos Karla Yunuen se ha convertido en campeona del Paratenis en la Paraolimpiada Nacional, dentro de la clasificación Tt11, creada para personas con discapacidad intelectual.

Sin embargo lamenta que aún con la preparación diaria que recibe desde hace más de tres años y las medallas de oro que ha ganado en nombre de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo no ha cumplido su promesa de apoyar al deporte local, señalando que desde el 2017 siguen sin entregar las becas mensuales comprometidas a todos los atletas michoacanos.

“Está difícil porque no hay mucho apoyo del gobernador, me prometió una mesa, pero no hay respuesta. De 2018 que le dije: Silvano si le traigo una medalla de oro le prometo aquí está la medalla y tres años no nos está pagando una beca que según nos prometió con nuestros compañeros”, expresó.

Precisó que dicho apoyo asciende a los cerca de seis mil pesos mensuales, mismos que son necesarios para seguir preparándose pues tiene la intención de llegar a los juegos nacionales, internacionales e incluso paraolímpicos.

Por su parte, Joel Edmundo Peimbert, integrante de “Transformación para el Progreso”, reconoció que, si bien se hizo el esfuerzo de entregar dicho apoyo, aún hace falta mucho para lograr un respaldo integral a todos los deportistas que tienen la necesidad, pues así como el caso de Karla hay muchos más.

Dicha asociación civil tiene la intención de apoyar a las juventudes mediante la rehabilitación de canchas de fútbol, voleibol, espacios deportivos para evitar que caigan en adicciones e incluso cuestiones de la delincuencia, ofreciendo además pláticas de motivación y orientación a jóvenes.

Finalmente, Ángel Ignacio Castro, entrenador profesional de Tenis de Mesa en todas sus clasificaciones, agradeció el apoyo entregado toda vez que tales materiales como la mesa profesional no son económicamente accesibles, “esperamos que nos sigan apoyando no es la única que necesita este material, tenemos cuatro años siendo campeones nacionales”, agregó.