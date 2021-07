Ante inseguridad, 500 maestros de Tierra Caliente han solicitado su cambio de escuela

Kate Arizmendi | Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- Maestros de educación básica de comunidades de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, Coalcomán y Aquila han solicitado de mayo a la fecha el cambio de su plaza académica, por temas de inseguridad ya no quieren mantenerse en esas escuelas.

Gamaliel Guzmán, Secretario General de la Sección XVIII de la CNTE aseguró que son cerca de 500 maestros de estos municipios quienes a raíz de la ola de violencia que se vive día a día han solicitado ya no mantenerse en esa zona por miedo.

Expuso que pese a las solicitudes no se han podido efectuar dichos cambios ya que nadie quiere cubrir esas plazas, “ni siquiera los egresados de las normales, quieren ir a dar clases a esa región”, añadió.

Dijo que resulta complicada la situación educativa por temas de inseguridad ya que además hay comunidades como el guaje en dónde prácticamente ya no hay niños ni maestros de nivel básico, ya que todos prácticamente han abandonado el lugar.

Asimismo, afirmó que afortunadamente las clases virtuales han permitido que los maestros no tengan que estar en esa región, al menos no todos, sin embargo, si no hay quién acepte dar clases en esa zona los cambios no se podrán llevar a cabo.