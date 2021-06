Anuncia Silvano que hoy asistirá a la SCJN y pide a AMLO que “entienda la urgencia de reunirse”

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.- El gobernador, Silvano Aureoles Conejo, reiteró su llamado para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo reciba en audiencia al destacar que la información que buscaba entregarle la mañana de ayer, es de relevancia y urgente.

El mandatario estatal hizo nuevamente uso de sus redes sociales para enviar un mensaje al presidente, y de paso a quiénes lo apoyaron ayer mientras esperaba sentado afuera de Palacio Nacional.

“Espero que el presidente entienda la relevancia y urgencia de reunirnos para presentarle la información porque, insisto, se trata de un asunto de seguridad nacional”.

Y continúa el mensaje:

“Agradezco a los medios y a todas las personas que me han mostrado su apoyo en esta defensa que emprendimos por el futuro de Michoacán para que no se convierta en un narcogobierno, para que no México no se convierta en un narcoestado”.

Aureoles reiteró que buscará cualquier espacio necesario para defender a la entidad; hoy asistirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar las pruebas que tiene a su alcance sobre la injerencia de grupos criminales en la elección a gobernador.