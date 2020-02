Aristegui anunció que se une al Paro Nacional de Mujeres “Un día sin nosotras”

México, a 24 de febrero de 2020.- La comunicadora pidió a AMLO no equivocarse sobre el tema de las mujeres, ya que el paro no es contra su gobierno

La periodista Carmen Aristegui anunció el viernes pasado que se une al Paro Nacional de Mujeres “Un día sin nosotras”, a realizarse el próximo 9 de marzo.

“Ahora sí que el 9 de marzo no cuenten conmigo. No tendré citas de trabajo. Me sumaré a algo que creo que es muy importante, que es una sacudida que necesitamos”, informó.

Sobre el tema pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador no equivocarse en el tema de la violencia contra las mujeres, dado que la manifestación no tiene la finalidad de derrocarlo, compartió Sopitas.

“Yo le diría al Presidente no se equivoque. Uno para así no debe ser entendido como una acción el contra de su gobierno o una acción embozada, diría usted, de los conservadores. Ciertamente habrá quien quiera aprovechar el asunto para fastidiarlo, para tratar de desestabilizarlos, o si se puede de derrocarlo”, enfatizó.

También refirió en que la forma en cómo el Mandatario se refiere al tema, es no entender nada de lo que está sucediendo en el país.

“No se equivoque Presidente, en el tema de las mujeres. Sin duda habrá quien quiera aprovechar esto para fastidiarlo. Pero no puede ser que se le ponga distancia a un tema de este calibre. Creo que decirlo así, como lo dice el Presidente, es no entender nada de lo que está pasando. Este paro no es, ni está convocado y su naturaleza está en contra del gobierno de López Obrador”, apuntó Aristegui.

Los comentarios de las comunicadoras fueron en referencia a lo que Andrés Manuel dijo en conferencia de prensa sobre que las mujeres tienen el derecho a manifestarse.

El Ejecutivo federal pidió tener “mucho ojo”, pues señaló que “los conservadores ya se volvieron feministas” y que no faltan los oportunistas.

“Mucho ojo nada más. Por eso es muy bueno el debate en redes sociales porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores como feministas, hombres y mujeres disfrazados de feministas”, advirtió.

