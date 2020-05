Artesanos de Capula al borde de la quiebra, sin turismo no hay ventas

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich. 09 de mayo de 2020.- Pese al decreto de aislamiento obligatorio en Michoacán por el Covid-19, hay quienes sus condiciones de vida no les permiten permanecer en sus hogares, este es el caso de decenas de artesanos en la tenencia de Capula, quienes aseguran “si no venden, no comen”.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación, a la demarcación moreliana pudimos observar la poca afluencia de personas, en esta tenencia por excelencia turística.

“Ahorita no hay turismo, no hay nada, vendemos dos o tres cosas a la semana si es mucho, estamos pasando por tiempos bien difíciles, pero ¿qué hacemos?, ni modo que no les dé de comer a mis hijos”, dijo Efraín Sánchez, artesano con 20 años de experiencia en el oficio.

La baja venta no es el único obstáculo que atraviesan los pobladores de Capula, quienes en su mayoría se dedican al moldeado de barro, ya que con la instalación de la Fase 3 del plan de contingencia sanitaria, el Ayuntamiento de Morelia decretó el cierre obligatorio de sus comercios al no ser considerados esenciales.

“Cada vez estamos peor, porque ahora si no cierro hasta me clausuran, pero de verdad que uno no saca nada aquí, apenas y nos alcanza para unas tortillas, ¿si cerramos qué vamos a comer?”, cuestionó Dulce María Peréz, vendedora de piezas de barro.

En un ambiente sereno y de pasiva calma transcurren los días en la tenencia de Capula, sus habitantes aseguran que el virus no los ha alcanzado de ninguna manera, no obstante, las consecuencias de la enfermedad que aún no los acata, ha debilitado sus fuentes de ingresos.

A pregunta expresa, la señora Dulce María y el señor Efraín concordaron en que los apoyos alimentarios del gobierno estatal y municipal no han llegado a sus hogares, aunque sí han visto a quienes han sido beneficiados, ellos continúan padeciendo el hambre en el día a día.