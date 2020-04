Artesanos de Capula reportan baja de ventas hasta del 70%

Paola Mendoza/Grupo Marmor

Morelia, Mich., 03 de abril de 2020.- Debido al periodo de contingencia por el Covid-19, artesanos del Capula reportan baja de ventas por el orden 70 por ciento, según el presidente del Patronato de la Feria de la Catrina, Alejandro Jacobo Pineda.

En entrevista para Grupo Marmor, el artesano señaló que las visitas a la tenencia han disminuido de igual forma hasta en 50 por ciento, lo que ha afectado la economía de las más de 700 familias que se mantienen de los talleres de artesanías en el pueblo.

“Es gente que vive al día, que si no vendemos no tenemos para comer, (…) saneamos que no son productos de primera necesidad y que por eso la gente no nos compra“, declaró.

Ante la necesidad de apoyo económico, Jacobo Pineda, señaló que el gobierno del estado y gobierno municipal les han ofrecido créditos para mantener a sus negocios y a sus familias en el periodo de contingencia.

“Somos personas que viven al día, no estamos pensando en el futuro, necesitamos darle de comer a nuestra familia“, mencionó.