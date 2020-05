Arzobispado de Morelia brinda apoyo a 60 sexo servidoras

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 09 de mayo de 2020.- El Arzobispado de Morelia a través de la pastoral de Salud, ha atendido a alrededor de 60 sexo servidoras en la capital michoacana durante este periodo de contingencia sanitaria por el Covid-19.

El padre Julio César Fajardo Aguilar señaló que desde la apertura de la Casa de Rajad en el 2019, el arzobispado de Morelia ha dado atención integral a todas aquellas mujeres con hijos que por su situación económica y de su oficio, necesitan de insumos básicos para el día a día.

“Nosotros atendemos con frecuencia a sexo servidoras que muy bajos recursos, quienes se acercan a nosotros, les apoyamos con despensas mensuales, acompañamiento médicos, psicológico y espiritual“, detalló.

Además, durante este periodo de contingencia sanitaria, el padre Fajardo Aguilar señaló que se les ha apoyado con kits preventivos que contienen cubrebocas, gel antibacterial y líquido sanitizante.

No obstante, el encargado de la pastoral de Salud indicó que el Arzobispado de Morelia no ayuda en su totalidad a las sexo servidores que radican en la capital del estado, ya qué hay quienes, si bien no se rechazan el servicio, prefieren no hacer uso de el.

“A quienes no acuden con nosotros de igual manera les ayudamos, vamos sobre todo con las mujeres que se encuentran en el Carrillo, también les brindamos kits preventivos e información que les pueda ayudar para evitar contagios”, precisó.