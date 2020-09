¡Así los que “nos cuidan”! Acusan a policías de robar tlacoyos y gorditas

View this post on Instagram

Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia hace una DENUNCIA PÚBLICA Hoy denunciamos de manera pública a los policías del metro de la Ciudad de México por abuso de autoridad, represión y extracción de nuestros alimentos… Parece ser que en este país los delincuentes somos las personas bque buscan una forma de sobrevivir en una pinche pandemia dónde por más que le busques no hay chamba "formal" (donde tengas que pagar por el tiempo que eres explotado) luego entonces buscas otras formas de tener un varo pa medio comer… Así nos encontramos mucha banda en esta ciudad y es indignante y te llena de rabia que en "espacios públicos" como el metro te violenten por entregar algunos artículos o productos que otra banda empática a la situación económica que vivimos puede comprarte. Entonces nosotras con los alimentos que compartimos a la banda nos ha tocado vivir (como a muchas otras personas) experiencias horribles como que te quieran llevar a la MP por estregar un algo en los torniquetes del metro (cosa que no te lleva ni 3 minutos) y ese es tu delito. Hoy, la semana pasada y antepasada los policías de las estaciones Centro médico, Polanco y CU nos echaron bronca y tenían la intención de llevarme al MP por estar faltando a no sé qué artículo que señala la "venta informal", por favooor, venta informal es la trata de blancas, la prostitución infantil, el tráfico de órganos y un largo etc. Y a las personas que lo hacen no les hacen ni madres, y ti que entregas a alguien más unas tortillas, unos tamales, una blusa, unos tenis, o cualquier otro artículo, te arman un desmadre y te llevan al MP… Ahora tienes que esconderte de que no haya ningún policía viéndote porque llevar bolsas, canastas, botes de alimentos te hace sentir que eres narcotraficante, o la peor delincuente, Basta!! De que usen su poder para meternos miedo, para repremirnos, para violentarnos… porque mis manos y mi voz hoy no pudieron hacer mucho para evitar que nos quitarán nuestros alimentos, por que mi voz y mis manos no bastaron para que su "Autoridad" los llevara a intimidarme con su voz de hombres con poder… por eso hago uso de este espacio para evidenciar (como muchas otras personas lo han