El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que seguirá combatiendo la corrupción aunque sus adversarios se enojen y lo insulten. Al inicio de la conferencia de prensa matutina, presentó datos del Inegi según los cuales el gobierno tiene el mayor avance en cuanto a la percepción positiva expresada por personas y empresas en 2019 respecto de 2017.

“Esto, nos decía un especialista del Inegi, no se daba, tenía tiempo, en ninguna parte del mundo, no es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios”, expresó.

El mandatario comentó que el combate a la corrupción avanza conforme a lo planeado desde el inicio de su administración, “como se barren las escaleras, de arriba para abajo”, por lo cual llamó a los ciudadanos a seguir exponiendo irregularidades.

“Eso es ser buenos ciudadanos, nada de permitir la corrupción o como era antes, que no se consideraba como un problema, como un delito grave, no era parte del discurso, no se hablaba de corrupción.

“Ahora no, aunque se enojen en los medios de información, aunque nos insulten los intelectuales orgánicos y me llamen mesías tropical, falso mesías, que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción, que se vayan a robar a otra parte”, advirtió.

Ahora, añadió, la estrategia es: vamos a continuar con cero corrupción, cero impunidad y tienen que ayudarnos todos los ciudadanos denunciando actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno.

Le mencionaron un asunto de presunta violencia de un funcionario del INAI y aprovechó para refrendar las críticas a este organismo, parte de un grupo de instancias creadas para simular.

Advirtió de nueva cuenta que “son organismos que deberían desaparecer, cuestan mucho y no sirven de nada, ese organismo cuesta como mil millones de pesos y se dan la gran vida.

No sé si son de los que se ampararon y ganan más que el Presidente.

“Lo que se tiene que analizar es eso, no dejar de insistir: engañaron durante todo el periodo neoliberal que fue un periodo de saqueo, organismos pantalla, para simular que se combatía la corrupción y fue un doble, triple daño: engañaron, sirvieron de tapadera, se quedan con dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, que debiera utilizarse en el bienestar de la gente”.