Ayuntamiento de Morelia sin ubicación de 274 casos COVID-19, SSM se negó a dar información

Paola Mendoza / Grupo Marmor

Morelia, Mich., 23 de julio de 2020.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) no entregó la geolocalización de 274 casos Covid-19 al Ayuntamiento de Morelia, del 13 al 22 de julio, la dependencia estatal, en conjunto con la jurisdicción sanitaria del municipio, se negó a dar la información pese a la insistencia del gobierno capitalino, puntualizó el alcalde, Raúl Morón Orozco.

“No los tenemos porque no nos han proporcionado los casos georreferenciados, desde el día que les dije no he tenido yo información, he pedido información al secretario de Bienestar y Política Social, pero él tampoco los tiene porque no nos han pasado el Gobierno del Estado (…) lo hacen público, dicen cuántos casos son, pero no dicen dónde están, ni quiénes son, dónde viven, esa era la información que nosotros teníamos que nos servía para darle seguimiento permanente”, detalló.

En entrevista colectiva, el edil aseguró que continuarán insistiendo con la SSM acerca en aras de conseguir este dato, que sin bien no se les daba con precisión en el pasado, resaltó que es importante conocer el dónde y quiénes, para poder darle mejor atención y contención a los pacientes enfermos con el virus.

El secretario de Bienestar y Política Social de Morelia, Roberto Reyes Cosari, informó que la Secretaría de Salud dejó de proporcionar la localización de aquellos que contrajeron el virus, el 13 de julio, debido a que era necesario firmar un convenio de confidencialidad, para que el Ayuntamiento no revelará los datos personales de los pacientes positivos.

Pese a que, dicho convenio se firmaría este lunes 20 de julio, el funcionario municipal aseguró que ese mismo día se le avisó sólo será un oficio de confidencialidad y no un convenio como se había acordado, pese a la firma del mismo, no les otorgaron la información correspondiente.

A pregunta expresa, Reyes Cosari desconoció la razón por la que la localización de los casos de coronavirus en Morelia no se entreguen a la administración municipal, no obstante, no descartó que pudiese ser una decisión de la secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos.

“Nosotros actuamos de buena fe y de forma responsable, si ellos asumen una actitud, es responsabilidad de ellos, habría que preguntarle a la secretaría de Salud, (…) si hoy no nos entregan los datos emitiremos un comunicado de que la SSM no tiene voluntad la secretaría de salud para coordinarse con el municipio”, enfatizó.

Durante la instalación del Comité Municipal de Salud, municipio y estado prometieron plena coordinación para enfrentar la pandemia del coronavirus; durante el evento, el alcalde Raúl Morón comentó que la jurisdicción sanitaria no entregaba los datos correctos de los casos en la ciudad.

Al cuestionar a Capio Ríos, la secretaria desconoció las aseveraciones del munícipe capitalino, subrayó que el Gobierno del Estado tenía el control de todo y que el no entraría en temas polémicos.