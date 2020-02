Bar de Torreón regala cerveza y chicharrones por quemar la foto de tu ex

Torreón, a 10 de febrero de 2020.- a unos días del día más romántico y meloso del año, varios negocios han puestos sus promociones, sin embargo, llamó la atención la de un bar en Torreón, que ofrece cerveza y chicharrones gratis, a cambio de que borres la foto de tu ex.

La publicación del bar se hizo viral rápidamente, y los cibernautas se vieron muy interesados, tanto así que entre ellos etiquetaron a sus amigos, inclusive los invitaban a asistir a la quema de fotografías.

“Quemadera de fotos este 14 de Febrero. Trae la foto de tu ex el toxicote o la toxicota y te regalamos una cerveza y unos chicharrones. ¡Salud!“, reza el post de la tentadora publicación.

‘No es para tanto, es tentador, pero no me atrevo’, ‘Yo las borré todas, no pensé que podría servir el inútil’,‘¿Y si llevo una foto de cada ex vale la promo?’, son sólo algunos de los comentarios que recibió la publicación.

El post ya supera las 700 reacciones y ha sido compartido por poco más de 700 usuarios, y tiene hasta 807 comentarios.

Con información de Debate.