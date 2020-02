Borra estas apps de tu móvil porque realmente son un virus

Tecnología, a 10 de enero de 2020.- Los virus pueden estar presente en casi cualquier aplicación, se camuflan de tal forma que ni los sistemas antivirus los detectan. No solo están los que dañan el funcionamiento de nuestro dispositivo, sino que también existen los que recopilan datos personales como números de teléfono, mensajes o cuentas bancarias. Esos son los peores.

No es la primera vez que Google Play ha tenido que retirar muchas apps y juegos con contenido malicioso para los dispositivos móviles, proveniente de quejas de muchos usuarios con problemas técnicos justo cuando instalaban dichas apps. Pero esta vez, el reporte no ha venido de la comunidad, sino del portal BGR, informándonos de que estos virus se han diseñado para recoger datos personales.

La cosa se complica cuando, según esta web, el malware se podría haber incluido en 24 aplicaciones de Google Play. Todo lo contrario a lo que se pueda pensar, la mayoría son de uso cotidiano y con buena reputación de opiniones, tales como Weather Forecast o Virus Cleaner 2019, valga la redundancia.

Varios permisos trataban de acceder a la ubicación general, la que se puede localizar a través del Wi-Fi o datos móviles. También a la ubicación más específica, la cual no es necesaria para casi ninguna app en el mundo, aunque las comentadas sí pedían tales concesiones. Otros requisitos como el acceso al estado del móvil o acceso a los de las cuentas eran típicos que estas aplicaciones las pidiesen para funcionar.

Todo viene de China

Al parecer, y tras tirar mucho del hilo, los reportes llegan a una empresa china llamada Shenzhen HAWK. Esta empresa trabaja con numerosos desarrolladores de apps, los cuales no todos son completamente fiables. Aunque lo más grave viene cuando esta empresa de Shenzhen resulta estar subsidiada por TCL Corporation, una multinacional china que opera con productos tecnológicos por todo el mundo. Esto le puede salpicar de forma notoria.

Lista completas de las aplicaciones maliciosas

Como veis, únicamente hemos mencionado algunas, pero hay muchas más. La mayoría han sido retiradas de Play Store, pero entre todas acumulan un total de 382 millones de descargas. Gracias a la variedad que disponemos en la tienda, sería recomendable sustituir estas apps, en el caso de que tengáis alguna, por otras que no estén en la lista, así que mejor prevenir que curar.

Sound Recorder

Super Cleaner

Virus Cleaner 2019

File Manager

Joy Launcher Turbo Browser

Weather Forecast

Candy Selfie Camera

Hi VPN, Free VPN

Candy Gallery

Calendar Lite

Super Battery

Hi Security 2019

Net Master

Puzzle Box

Private Browser

Hi VPN Pro

World Zoo

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Music Roam

Word Crush

Fuente: androidayuda