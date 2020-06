Calles, callejones y colonias llevan el nombre del presidente López Obrador

Redacción /Grupo Marmor

Morelia Michoacán a 30 de junio del 2020. –La popularidad del presidente López Obrador en algunos sectores de la población ha hecho que calles, colonias, callejones e incluso avenidas lleven su nombre; Estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Estado de México son sedes de estos peculiares lugares.

A pesar de que el presidente ha declarado que no desea lugares o estatuas con su nombre, en el país existen al menos seis locaciones, esto de acuerdo a información del portal El Universal.

“Si el pueblo quiere que termine mi periodo presidencial en 2024, quiero estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme, y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas ni siquiera de mi partido, me retiro por completo. También no quiero nada que ver con culto a la personalidad, no quiero que le pongan nombres a calles o estatuas u homenajes, nada de eso”, aseguró AMLO.

Una calle sin pavimentar en la Alcaldía de Xochimilco, fue nombrada “Calle López Obrador”, esto debido al apoyo de AMLO a los habitantes durante su período como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo a declaraciones el ahora presidente apoyo con pipas de agua y apoyos para los adultos mayores.

Se tiene registro que en Arcelia, Guerrero existe una Colonia con el nombre del presidente, al igual que en su natal Paraíso, Tabasco donde un callejón es conocido con el nombre completo del presidente.

En San Juan bautista, Tuxtepec, Oaxaca y en La concepción, Veracruz existen dos calles con más de 200 metros de extensión las cuales son nombradas “Calle López Obrador”.