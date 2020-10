“Camina, me pagaron para secuestrarte, pero tranquila”, alertan por nuevo modus operandi

Ciudad de México.- A través de Facebook, una mujer denunció que el pasado 5 de octubre, estuvo a punto de ser secuestrada por un hombre, en la estación Apatlaco, en la línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.-

La mujer narró que en este nuevo modus operandi, un hombre se acerca a la víctima, a ella le dijo “sigue caminando, no te voy a hacer daño si no gritas, me pagaron para secuestrarte, pero tranquila”.

“El día de ayer por la tarde, alrededor de la 1:45 p.m., me dirigía al trabajo, yo vivo a unas calles del metro Apatlaco, iba ya llegando al metro en el pasillo para entrar cuando un hombre de complexión obesa, moreno y alrededor de 1.65 m, portaba gorra y una mariconera negra, se acerca a mi por la parte de atrás y me jala del hombro, volteo y me dice prácticamente al oído ‘no, tranquila’ y comienza a pasar su brazo a mi otro hombro intentando abrazarme”.

Nunca dejaron de caminar y en un determinado momento, ella gritó “suéltame”, alertando a otros usuarios que estaban en el Metro.

Finalmente, se logró zafar de los brazos del sujeto, quien corrió, huyendo del lugar; el presunto secuestrador habría escapado a bordo de un taxi.

“Esto fue en plena luz de día en una parte transitada y donde creemos estar ‘seguros’. Siempre que salgan volteen a ver quien viene detrás suyo. Avísenles a sus familiares donde están, a donde van, etc”, pidió la mujer en su denuncia.

Con información de Excélsior.