Canacintra ofrecerá capacitaciones a empresas para la inclusión laboral de personas LGBT+

César Abrego / Grupo Marmor

Morelia, Mich., a 19 de diciembre del 2020.- Para el mes de enero, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelia, lanzará cursos de capacitación para la inclusión laboral de personas de la comunidad LGBT+, adelantó su presidente, Abelardo Pérez Estrada.

El empresario argumentó que la intención de poner en marcha dichas capacitaciones para agremiados y no agremiados busca acortar la brecha sobre fobias en torno a la orientación sexual o identidad de género de las personas, así como los términos adecuadas para referirse a los grupos de la diversidad sexual.

Reconoció que como cámara empresarial no tienen registrado ningún caso de discriminación hacia estos grupos, sin embargo ello no significa que no existan todavía resistencias por los tabús generados socialmente, basándose además en que ninguna política de contratación es proclive a la no contratación de la comunidad diversa sexual.

Pérez Estrada detalló que al menos el cinco por ciento del total de la población públicamente acepta ser parte de la comunidad LGBTTTIQ+, lo cual no refiere a que sea el total, “puede haber más”.

Finalizó al señalar que los talleres o capacitaciones a iniciar para mediados del siguiente año sean impartidos por mismos activistas, mismos que irán dirigidos a empresarios de todos los sectores, afiliados y no afiliados.