Tijuana.- A través de redes sociales se hizo viral un video, que muestra el momento en que un vendedor de tamales en Tijuana fue abordado por un policía estadounidense, agente de inmigración, quien le compró comida.

Y es que la escena ocurre en pleno muro fronterizo, donde el estadounidense no pudo resistirse a unos ricos tamalitos, incluso el vendedor le dice al hombre “Pruébalo primero y si no te gusta, no me lo pagas”.

Con información de Excélsior.