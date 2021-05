Carlos Herrera recibió llamadas de MORENA para asistir a mítines de Bedolla

Naomi Carmona / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.– Recientemente algunos michoacanos han recibido llamadas con LADA en la Ciudad de México, para invitarlos a asistir a mítines del candidato a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla. Irónicamente uno de los que han sido invitados es Carlos Herrera Tello, su contrincante político y candidato por el PRI, PAN y PRD.

Lo anterior lo confirmó el propio candidato de la alianza partidista en rueda de prensa:

“Hasta a mí me llamaron, lea dije que no iba a ir porque son muy aburridos y y que ver cómo habla una persona sin ninguna propuesta no me hacía ningún sentido”.

Además, Herrera Tello denunció que el ayuntamiento de Morelia está usando su estructura tanto material como de personal para llamar al voto a favor del de MORENA.

“Es producto de la frustración y soberbia de sentirse ganadores, que creyeron que imitar o cobijarse bajo el presidente de la República les iba a alcanzar. En algunas dependencias los obligan a ir a mítines y no me extraña que estén usando las estructuras municipales”.