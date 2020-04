Cecilia Romo, la primera actriz de México enferma de coronavirus

Ciudad de México.- A sus 61 años de edad, la famosa actriz de Televisa, Cecilia Romo, ha sido diagnosticada con Covid-19 hace algunos días.

Esto provocó una gran preocupación, en especial para su hija la también actriz, Claudia González Romo Edelman, quien dio a conocer que su Mamá se encontraba hospitalizada en la Ciudad de México, por medio de sus redes sociales, donde, de todo corazón pidió una oración para ella y lamentó no poder estar a su lado.

“Por favor les pido una oración para mi mamá que está hospitalizada por Covid-19. Tiene pulmones delicados y arritmia. Nunca he pedido nada a este grupo, pero ahora se me deshace el corazón de estar en New York City y no poder viajar ni poder estar cerca”, publicó en Facebook y añadió: